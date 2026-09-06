Cisse lo rifà ancora ma il Milan viene agganciato nel finale dalla Juve, vetta sfumata per entrambe. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Il pericolo dell'ennesimo 0-0 tra Juventus e Milan è stato molto concreto allo Stadium, nel posticipo serale della domenica: e invece è finita 1-1, rimandando ancora l'appuntamento con il primo pari a reti bianche di questa Serie A.

La partita l'ha sbloccata ancora una volta il talento classe 2006 Cisse, che al 69' ha superato un avversario in dribbling e piazzato il pallone sul secondo palo. La rete bianconera l'ha firmata invece Gatti, con un colpo di testa al 91'. Entrambe salgono quindi a 7, a -2 dalla vetta.

La classifica

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Como 7, Juventus 7, Milan 7, Lazio 6, Atalanta 6, Frosinone 6 Udinese 4, Sassuolo 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.