I 188 milioni spesi dallo United...ma mancano quelli attesi dalla Fiorentina

Una campagna acquisti molto dispendiosa. E' quella fatta dal Manchester United che fin qui ha tirato fuori la bellezza di 188 milioni di euro (euro più, euro meno) per dare la squadra dei desideri a Erik ten Hag, tecnico olandese dei Red Devils.

Ma di questa montagna di euro elargiti a destra e a manca, ancora non ne ha beneficiato la Fiorentina, che ha avuto contatti con il club inglese per Sofyan Amrabat, ma che non ha sul proprio tavolo quella proposta da una trentina di milioni che metta fine alla questione.

Il nazionale marocchino ha già detto di sì al trasferimento ma attende che lo United piazzi alcuni giocatori in esubero (nella fattispecie Fred e van de Beek) per poter così coronare il suo sogno di andare a giocare per un top club. Desiderio questo già espresso anche lo scorso gennaio alla dirigenza gigliata.