Il mercato della Fiorentina, attualmente in una fase non particolarmente vivace, non prende vita sul fronte acquisti. Ma c'è una novità significativa a centrocampo: il club viola ha sondato Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Il classe 2000 è tra i profili preferiti della società, che intanto ha contattato l'entourage per avere le prime informazioni sull'affare; ne è emerso che il centrocampista avrebbe il desiderio di tornare in Serie A. E Sohm? Una pista di mercato ancora in piedi, con lo svizzero che starebbe spingendo verso il trasferimento in viola. La distanza (seppur ridotta) con il Parma, tuttavia, non fa decollare la pista e la Fiorentina lo considera un piano B. Attenzione anche a Eric Martel del Colonia.

Tre piste da gestire sui rinnovi di contratto

Se il fronte acquisti non è molto attivo, ci sono alcuni prolungamenti di contratto sui quali la società sta lavorando. Primo su tutti Moise Kean, la cui validità della clausola da 52 milioni di euro è scaduta ormai una settimana fa. A brevissimo le parti si incontreranno per discutere del rinnovo, dove è previsto uno stipendio quasi raddoppiato (da 2,2 a 4 milioni a stagione) e una ridiscussione dell'entità della clausola. Eliminarla sarà complicato, ma potrà certamente essere ritoccata. Mandragora, intanto, aspetta solo la comunicazione della Fiorentina per poter formalizzare il rinnovo fino al 2029 e l'adeguamento dello stipendio a circa 2 milioni di euro all'anno. E Dodô? Potrebbe non essere una questione del tutto chiusa, ma serviranno nuovi contatti.

Tante cessioni confermate. E Nzola…

Tante le cessioni di oggi, soprattutto tra i giovani. Maat Daniel Caprini lascia il settore giovanile viola per la prima esperienza tra i professionisti: sarà al Mantova in Serie B, in prestito. Chi abbandona a titolo definitivo sono invece due ragazzi: Gentile al Livorno e Nardi al Siena. E proprio sul fronte cessioni, attenzione ai contatti continui tra Fiorentina e Pisa per M'bala Nzola.