Mai come quest'anno il mercato di gennaio sarà determinante in casa Fiorentina, per più motivi. La necessità di rinforzare la rosa, sull'onda di una classifica interessante che sarebbe un peccato vanificare, e quella di sostituire adeguatamente Bove e altri eventuali partenti.

Prende quota l'ipotesi di uno scambio sull'asse Firenze-Napoli

Un giocatore che sicuramente lascerà Firenze è Cristiano Biraghi, ormai fuori dal progetto. Trattandosi di un profilo esperto a basso costo - riporta Alfredo Pedullà - molte big si sono interessate a lui, su tutte il Napoli. Con il club di De Laurentiis la Fiorentina potrebbe imbastire uno scambio ruolo per ruolo, e quindi con Leonardo Spinazzola, oppure allargare il campo e coinvolgere anche Michael Folorunsho.

Spinazzola vuole cambiare aria, Parisi da monitorare

La situazione di Spinazzola è molto chiara: l'ex Roma sta avendo difficoltà ad esprimersi nel modulo di Conte, anzi fa proprio fatica a trovare spazio in campo. La sua volontà sarebbe dunque quella di cambiare aria ma rimanendo in Italia, e chissà che la Fiorentina non possa fare al caso suo. A proposito di esterni viola, da monitorare la questione Parisi sul quale non c'è soltanto il Como.