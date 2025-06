Un difensore seguito in passato dalla Fiorentina lascia la Serie A. E l'Udinese incassa

Jaka Bijol lascerà la Serie A. Uno dei (tanti) difensori accostati alla Fiorentina in queste prime settimane di calciomercato, come riporta l'esperto Fabrizio Romano, se ne andrà al Leeds United. Formazione promossa in Premier League nell'ultima stagione.

L'accordo con l'Udinese è stato trovato sulla base di un trasferimento da 22 milioni di euro, bonus compresi. Il difensore centrale sloveno ha già trovato l'intesa sui termini personali con il Leeds. Bijol, pilastro della retroguardia friulana, è ora atteso per le visite mediche di rito, che precederanno la firma del contratto. La squadra di Runjaic adesso dovrà pensare al sostituto.