Raffreddatasi la pista che portava a Frank Kessie per colpa dell’ingaggio, con l’ivoriano pronto ad abbassarsi lo stipendio ma non sotto i 5/6 milioni a stagione, la dirigenza della Fiorentina continua a trattare con il Parma per Simon Sohm. Il centrocampista almeno per il momento, in attesa di opportunità che possano alzare ulteriormente il livello del centrocampo a disposizione di Stefano Pioli, è il principale obiettivo a centrocampo. Anche se con Daniele Pradè bisogna esser sempre pronti alle sorprese. L’offerta dei viola però non si avvicina nemmeno alla richiesta dei Ducali: la Fiorentina offre circa 13 milioni, mentre Cherubini ne chiede almeno 20. La volontà del giocatore a differenze dell’altro gialloblu sembra essere chiara, il ragazzo vuole venire a Firenze, e per questo nei prossimi giorni la trattativa potrebbe accendersi. Se la Fiorentina presentasse un’offerta attorno ai 15-16 milioni le cose potrebbero cambiare.

Dodo: Juventus e Barcellona sono un ricordo. Il Galatasaray chiede info su di lui

Nonostante lo scenario dello scorso finale di stagione, in cui il giocatore aveva di fatto espresso la volontà di lasciare Firenze e a Fiorentina, nelle ultime settimane la situazione di Dodô è totalmente cambiata. La dirigenza gigliata non è intenzionata a fargli pervenire una nuova offerta per il rinnovo, ma se in primavera si parlava di Juventus e Barcellona, adesso le pretendenti latitano. E’ notizia di quest’oggi dell’interessamento del Galatasaray, con il club turco che ha chiesto informazioni ai viola. La risposta della Fiorentina è stata perentoria: servono almeno 30 milioni per lasciarlo partire. I viola tengono alta la richiesta potendo ancora far forza sui due anni di contratto che legano il brasiliano al club. La sensazione è che, almeno per la prossima stagione e a meno che non arrivino offerte clamorose nel mese di agosto, Dodô possa continuare a vestire la maglia viola.

Lezzerini è ufficialmente il terzo portiere della Fiorentina. Beltran vicino al Flamengo, Favasuli finsce in Serie B

La Fiorentina quest’oggi, dopo l’addio di Christensen, ha riabbracciato Luca Lezzerini: sarà lui il terzo portiere alle spalle di De Gea e Martinelli. Il classe ’95 ha svolto questa mattina le visite mediche a Villa Suart e nelle prossime ore poi dovrebbe raggiungere il resto della squadra che si trova in Inghilterra per la seconda fase della preparazione precampionato. Il Flamengo è sempre piu vicino a Lucas Beltran, anche se l’argentino non è convinto di lasciare l’Europa. La strategia del club brasiliano, deciso ad ingaggiarlo, è quella di ottenere il sì con un accordo fino a dicembre del 2029. La Fiorentina ha già detto sì a una proposta da 12 milioni più 3 di bonus, e adesso l’ultima parola è del ragazzo. L’ex Primavera Costantino Favasuli finisce in Serie B a titolo definitivo: sarà un giocatore del Catanzaro.

Tutto fermo per i rinnovi di Kean e Mandragora

Ancora nessuna novità per quello che riguarda i rinnovi di Moise Kean e Rolando Mandragora, anche se nonostante il mancato accordo con il primo si respira ottimismo. La richiesta del centravanti e del suo entourage è poco superiore a quella che è la proposta viola, e per questo alla fine si troverà un accordo. Resta il problema clausola, che difficilmente gli agenti del giocatore vorranno alzare senza contrattare. Discorso diverso per quello che riguarda il centrocampista, con dirigenza e entourage del giocatore che discutono da tempo senza però trovare accordo: qui filtra pessimismo ma la volontà di Pioli, che è ancora da capire nello specifico, potrebbe fare pendere la bilancia dalla parte della permanenza oppure da quella della cessione. Servirà ancora qualche settimana per capire quale sarà il suo futuro.