Le nostre PAGELLE: Mazzeo anima della Fiorentina, il talento di Pirrò. Forte fa... e disfa, la giornata no di Jallow

Fei 6: Sul tracciante di Colombo non può niente, in uscita alti e bassi ma ci sta considerato che era al rientro dopo settimane di stop per un piccolo problema fisico. Gran parata prima dell'autogol di Forte che lo infila senza possibilità di intervento, non è reattivissimo sul gol del 4-2 di Cakolli su punizione.

Corduneanu 6.5 : Grande temperamento, bella gamba e potenza fisica, c’è da lavorare un po’ sul tocco ma è un elemento da tenere d’occhio. Molto forte e dominante di testa.

Turnone 6: In mezzo alla difesa non soffre particolarmente gli insidiosi attaccanti orobici, nel finale cala un po' fisicamente e concede qualcosina.

Melani 6: Giovanissimo, classe 2009, evidenzia personalità importante e nessun timore reverenziale. Buona la sua prestazione, fa a sportellate senza paura uscendo spesso anche con autorità da situazioni complicate.

Ademi 6: Roccioso a sinistra, non si fa superare sulla corsia, mostra sicurezza anche palla al piede, prova sufficiente quella dello svizzero. 75’ Perrotti 6 Bellissimo cross nel finale su cui Corduneanu per poco non pareggia i conti.

Cianciulli 6.5: Grande capacità di lancio, è il regista viola, calcia benissimo i piazzati e su uno di questi la Fiorentina trova il gol del pareggio dopo la traversa di Corduneanu, con Mazzeo.

Bonanno 6.5: Motorino della mediana gigliata, prima coglie il palo nel primo tempo, poi segna il gol del 2-2 con un ottimo inserimento. Prova molto positiva la sua. 82’ Egharevba SV.

Pietropaolo 6: Gioca un tempo e lo fa in maniera vivace sulla fascia, anche senza riuscire a pungere come potrebbe. 45’ Forte 5.5 Guadagna il rigore del possibile 3-2 viola, ma poi purtroppo realizza un’autorete piuttosto inspiegabile, rinviando alle spalle di Fei il pallone in maniera goffa, che pesa tantissimo sulla sconfitta viola. Segna quindi un gol fantastico per il 3-4, ma è troppo tardi.

Pirrò 6.5: Tanta inventiva e qualità per la Fiorentina, pregevoli tocchi per il fantasista viola che è un elemento molto imprevedibile per gli avversari. 71’ Mataran 6 Dà il suo contributo nel finale.

Mazzeo 7: È l’anima viola, intraprendente e propositivo, ficcante e pericoloso. Segna un gol, va vicino a farne altri, propizia tante occasioni ed è sempre nel vivo del gioco.

Jallow 4.5: Purtroppo oggi non ne ha azzeccata mezza. Grandissimo impegno ma sbaglia tutto ciò che può sbagliare, enorme occasione nel primo tempo e poi rigore che poteva dare il 3-2 alla Fiorentina, calciato sulla traversa.