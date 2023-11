Vrancken: "Non è facile dominare a Firenze per novanta minuti. Non siamo riusciti a segnare un altro gol nel primo tempo"

Al termine della vittoria della Fiorentina sul Genk, ha parlato così il tecnico belga Wouter Vrancken: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Non è facile dominare a Firenze per novanta minuti, è praticamente impossibile. Nel secondo tempo abbiamo messo poca qualità in campo. Possiamo essere fieri per il primo tempo, peccato non siamo riusciti a segnare un altro gol.