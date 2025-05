Il sogno Champions ma anche quello di una semplice Europa League in un'ultima giornata ingarbugliatissima in Premier

Tre punti appena tra il terzo posto del Manchester City (68) e il settimo del Nottingham Forest (65), con ben cinque squadre coinvolte e tre competizioni diverse in ballo: l'ex viola Milenkovic si gioca uno scontro diretto accesissimo con il Chelsea, che di punti ne ha 66. In ballo c'è il sogno di giocarsi finalmente la Champions, impresa comunque dura perché di mezzo ci sono anche Newcastle e Aston Villa, o quantomeno l'Europa League, per la quale sarebbe valido solo il sesto posto. Il centrale serbo è titolare nel Forest, in cerca di qualcosa di più di quella Conference persa per due volte in finale con la Fiorentina.