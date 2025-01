La Fiorentina torna alla porta della Juventus. Nelle prossime ore fissato incontro per Fagioli, nome caldo in casa viola

Sembrano “fratelli in affari”, Fiorentina e Juventus. Le due società hanno recentemente intavolato tante trattative in concomitanza e, anche stavolta, sembrano esserci i presupposti per un nuovo arrivo in viola dai bianconeri.

La Fiorentina si muove per Fagioli: incontro nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Fiorentina e Juventus per Nicolò Fagioli, nome caldo per il mercato viola, considerato l'elemento mancante nel centrocampo di Palladino. Pronti movimenti concreti, anche se c'è concorrenza da parte del Lipsia.