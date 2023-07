Antognoni: "Il dualismo con Parisi non è positivo per Biraghi. Arthur? Se si vive di incognite va bene..." FOTO

Giancarlo Antognoni ha presenziato ad un evento all'Hard Rock Cafè di Firenze, dove ha parlato anche di Fiorentina:

“Parisi buon giocatore, l'ho seguito molto dal vivo a Empoli. Buon acquisto anche se andrà visto nel contesto della Fiorentina. Il dualismo con Biraghi sicuramente non è positivo ma ci può stare. Parisi potrebbe giocare pure davanti, con Biraghi alle spalle: può essere decisivo anche dalla metà campo in su”.

E su Arthur: " Sicuramente verrà impiegato davanti alla difesa, dove ci stava Amrabat, anche se non era il suo ruolo. Negli ultimi due anni ha giocato poco, ma se si vive di incognite va bene…".

Infine: “Caldo al Viola Park? Molte squadre già facevano il ritiro in casa, come il Milan a Milanello. Questa novità della Fiorentina serve per lanciare il nuovo centro sportivo. Non so però se per i giocatori va bene allo stesso modo... Ma se Pengue dice che va bene allora sarà vero. Lo vedremo”.

