Finalmente Barak: oggi le visite mediche del centrocampista ceco per tornare a completa disposizione di Italiano. I dettagli

Verso la via della risoluzione una situazione ingarbugliata in casa Fiorentina. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, infatti, questa mattina il centrocampista ceco Antonin Barak sosterrà le visite mediche per ricevere l'idoneità sportiva e tornare così a piena disposizione di Vincenzo Italiano.

Il giocatore viola, ve lo abbiamo raccontato negli scorsi giorni, si stava allenando a ritmi molto blandi a causa di problemi che andavano oltre l'infezione contratta durante le vacanze. Nonostante ciò, la preoccupazione sembra essere rientrata, con il giocatore che potrebbe dunque ricevere oggi l'ok per tornare ad allenarsi in gruppo.

Ci sarà comunque ancora da aspettare per vederlo al100%, visto che ha saltato completamente tutta la preparazione, accennando solo qualche allenamento (appunto a basso ritmo) individuale nelle ultime settimane. Barak, lo ricordiamo, è stato escluso dalla liste UEFA per le due partite contro il Rapid Vienna.