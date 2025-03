La Fiorentina di mister Marco Capparella è in finale al Torneo di Viareggio: domani alle 15, contro il Genoa, l'opportunità di tornare ad alzare il trofeo dopo trentatré anni. Intanto il tecnico ha commentato così la vittoria in semifinale contro il Sassuolo ai canali ufficiali del club: “Ho visto una squadra fantastica. Abbiamo fatto un primo tempo di una bellezza unica, si sono esaltati i tanti giocatori tecnici che abbiamo. Prima della partita ho detto ai ragazzi ‘Vi dovete divertire’ e l'hanno fatto, mettendoci anche la necessaria cattiveria agonistica. Questa squadra ha fatto due finali Scudetto e ha avuto gravi problemi con tanti infortuni, ora si sta prendendo i meritati traguardi e sono molto contento”.

“Prepareremo la finale al meglio, ce la giocheremo”

Sulla finale: “Ci aspetta una partita molto importante, ce la giocheremo e ce la metteremo tutta. Mi preme ricordare che non è semplice passare dalla Primavera all'Under 18, mentre i 2006 scesi da noi come Sadotti e Puzzoli stanno facendo benissimo. Come prepararla? Innanzitutto dobbiamo riposarci, poi rifinitura e scarico. Sono convinto che prepareremo la finale al meglio”.