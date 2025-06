Viti, ovvero il quarto centrale mancino per Pioli: chi è di troppo?

Ranieri, Valentini di rientro dal prestito, Pablo Marì e a breve quasi certamente anche Viti: l'asse centrale della difesa viola si affolla sempre di più, soprattutto di mancini. E tra una conferma della linea a tre che si profila sempre più all'orizzonte, sorge inevitabile il dubbio su chi dovrà far spazio all'ex empolese perché gli interpreti iniziano ad essere fin troppi. Se Ranieri il posto non lo rischia di certo, uno degli altri due a rischio uscita potrebbe esserci davvero, con lo spagnolo favorito visto il legame con Palladino, l'età e il fatto che Valentini ancora debba costruire il suo percorso a Firenze. Dall'altro lato ci sono ad oggi Comuzzo, Pongracic e Moreno, per un totale di sette, decisamente da sfoltire.