La Lazio si presenterà al Franchi con la porta bella blindata: Provedel allunga il suo contratto con il club

Sarà la prima partita con rinnovo effettuato per Ivan Provedel quella di lunedì sera al Franchi: la Lazio infatti ha annunciato in queste ore il prolungamento del contratto con il suo portiere, fino al 2027. L'anno scorso l'ex Spezia fu premiato come miglior numero della Serie A e quest'anno ha addirittura segnato in Champions. Segnale che evidentemente i contratti possono essere rinnovati anche senza arrivare per forza allo scontro.