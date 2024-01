‘Si chiedano i soldi anche a Della Valle ma troviamo una soluzione’

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla vicenda relativa allo stadio della Fiorentina.

‘Il Comune risparmi i disagi a migliaia di tifosi viola’

“Il Comune trovi i cinque milioni restanti per il Padovani, risparmiando a migliaia di tifosi i disagi. Io ricordo da bambino una Firenze capace di pensare in grande, una volta. Trovi uno sponsor che metta nome e soldi per due anni. Li chieda a qualche imprenditore fiorentino, li chieda a Della Valle, che dice di amarci così tanto, così giocheremo al Della Valle Stadium, ma trovino una soluzione e rispettino i tempi del progetto europeo, unica garanzia di legalità e contro gli inciuci della politica fiorentina. Mostrino che Firenze sa fare anche da sola, come faceva una volta. E poi cinquanta euro li metta nel taschino della proprietà”.