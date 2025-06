Arrivano conferme importanti per quanto riguarda l'imminente arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio. Il Ds della società capitolina Fabiani è stato pizzicato mentre parlava al telefono proprio della trattativa, oramai conclusa, con il tecnico toscano.

Le parole di Fabiani

nel video in questione, pubblicato dall'agenzia Adnkronos, si vede il direttore sportivo biancoceleste Fabiani che mentre parla al telefono dice: “Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato. Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io, stanotte alle 2 ha firmato anche Claudio (Lotito, ndr). Quindi non ci sono problemi. Giovedì verrà per programmare la stagione. Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio al 100%”.

Le (vane) speranze di Firenze

A niente è servita la mobilitazione social e non solo di Firenze che sognava l'arrivo di Sarri nel capoluogo toscano. La società viola sembra intenzionata comunque ad orientarsi su un tecnico di esperienza, con i primi indiziati che sembrerebbero essere Pioli e Baroni.