Il punto sul mercato: la sensazione è che l'operazione Gudmundsson si farà. Palladino prova il tutto per tutto per convincere Amrabat

In attesa di qualche cessione, il calciomercato della Fiorentina mai come in queste ore è tutto incentrato su un solo giocatore: stiamo ovviamente parlando del gioiello del Genoa Gudmundsson.

ll Genoa è vicino a trovare il sostituto, Gudmundsson potrebbe diventare un giocatore viola nelle prossime ore

I viola, forti dell'accordo con il giocatore, avrebbero di fatto trovato l'accordo economico con il Grifone, che però ha preteso di attendere l'individuazione del suo sostituto prima di dare il la al domino. Questo perche l'arrivo dell'islandese a Firenze “libererebbe" anche Gonzalez, ormai anche lui promesso sposo alla Juventus. Nelle ultime ore i liguri avrebbero fatto i primi passi per Fabio Silva del Wolverhampton, per il quale sembra essere vicino un accordo, e Matkovic dell'Osijek, che è però stato tirato fuori dal mercato dal club croato. La sensazione è che la situazione è vicina a sbloccarsi, e che presumibilmente Gudmundsson potrebbe arrivare a Firenze nei prossimi giorni.

A centrocampo serve almeno un altro colpo, ma Palladino prova a fare l'impossibile

Continuano a mutare le strategie della Fiorentina per quello che riguarda il reparto di centrocampo. Dopo l'arrivo di Richardson servirà almeno un altro giocatore - da aggiungere ai gia presenti Mandragora, Bianco ed il riadattato Barak - ma Palladino in questo ultime ore starebbe tentando l'impossibile per convincere Amrabat a restare a Firenze almeno per la prossima stagione. Come già sottolineato nei giorni scorsi tra i due sembra esser sbocciato l'amore tanto che, dopo Friburgo, il marocchino potrebbe essere impiegato anche nella prima di campionato contro il Parma. Il giocatore intanto dai suoi profili social toglie la dicitura “giocatore del Manchester United”. Fino a qualche settimana sottolineava come avrebbe fatto di tutto per tornare in Inghilterra ai Red Devils, rifiutando qualsiasi tipo di offerta. Adesso la situazione sembra esser diametralmente cambiata, ed una sua permanenza a Firenze prende sempre più quota.