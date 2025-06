La Fiorentina studia il futuro di Harder: il centrocampista potrebbe ripartire dalla Serie B, dove ritroverebbe un ex viola

La Fiorentina di Rocco Commisso continua a far mercato, e se in questi giorni si è parlato soltanto di operazioni in entrata, in queste ore la dirigenza gigliata è a lavoro per piazzare alcune pedine. Il primo destinato a lasciare Firenze e la Fiorentina, presumibilmente in prestito, è il centrocampista della Primavera gigliata Jonas Harder. Il classe 2005 sembra esser destinato ad un club di Serie B.

Harder vicino all'approdo ad un club di Serie B dove ritroverebbe un tecnico conosciuto

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca di Marzio la Fiorentina sta lavorando per piazzare il centrocampista al Catanzaro. Il centrocampista gigliato ritroverà il suo ex allenatore Alberto Aquilani, che fino a due anni fa lo allenava nella primavera gigliata. Le parti sono a lavoro per chiudere la trattativa il prima possibile, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità.

Questo il tweet di Gianluca Di Marzio: