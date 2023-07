UFFICIALE: Nuova avventura per l'ex viola Venuti, che resta in Serie A

L'ex Fiorentina Lorenzo Venuti si cimenta in una nuova avventura, dopo quella alla Viola conclusasi lo scorso 30 giugno. Per il terzino originario del Valdarno, si tratta addirittura di un ritorno: Venuti torna al Lecce, piazza che già lo aveva accolto nella stagione 2018/19. Stavolta, però, è un trasferimento in Salento a titolo definitivo: due anni con opzione per il terzo.

“L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti, nell'ultima stagione all'ACF Fiorentina. L'esterno difensivo classe '95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo”.