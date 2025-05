Yacine Adli non sarà riscattato dalla Fiorentina: il pittore lascia quindi Firenze dopo appena un anno di permanenza, come annunciato da Daniele Pradè oggi in conferenza stampa. Adli, dal canto suo, ci ha tenuto a salutare tutti i tifosi viola con un post sui propri social, ringraziando per quanto dimostrato dalla piazza, un “amore che non dimenticherò mai”, nelle parole del Pittore.

Questo il suo messaggio: "Famiglia Viola,

Vi faccio questo messaggio per semplicemente ringraziarvi.

Grazie prima di tutto a miei compagni , ho trovato un gruppo straordinario con uomini veri che mi hanno subito accolto come uno di loro è con chi ho vissuto emozioni che non mi scoderò mai.

Grazie ai direttori Prade è Goretti che mi hanno voluto fortemente è mi hanno sempre sostenuto in tutti momenti.

Grazie al dottore Pengue , Simone , Stefano è tutto lo staff medicale per l’amore che mi hanno dato è per tutti sacrifici che fanno per questa squadra è che hanno fatto per me durante il mio infortunio.

Grazie a Leo , Dudu è Simone . Grazie a voi per tutto quello che fate per questa squadra , il vostro lavoro è fondamentale ma soprattutto la vostra gioia è l’amore che avete per la Fiorentina è un esempio per tutti.

Grazie al Mister Palladino è al suo staff.

E per chiudere , Grazie a voi popolo Viola di avermi accolto , sostenuto è dato il vostro amore . Non lo dimenticherò mai .

Grazie Firenze 💜

IL PITTORE"