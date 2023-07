Il retroscena: Il dirigente che più di ogni altro ha voluto Arthur in viola

Il nuovo acquisto della Fiorentina Arthur, come scrive il Corriere dello Sport, ha già iniziato ad allenarsi in gruppo (autorizzato dalla Juve) e nelle prossime ore rilascerà alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina.

Alle quali, c’è da scommetterci, vorrà a tutti i costi assistere anche il ds viola Daniele Pradè, la persona che più di ogni altra ha tessuto la trama della trattativa che ha portato nel giro di pochi giorni Arthur a vestire la maglia della Fiorentina. Il dirigente infatti è un estimatore della prima ora del centrocampista, al punto tale che nel 2018 quando era alla Sampdoria (e il mediano stava iniziando a far parlare di sé al Gremio) recapitò al club di Porto Alegre un’offerta pari a 12 milioni di euro per portarlo in blucerchiato, cifra che tuttavia non bastò visto che sul conto del giocatore aveva già preso informazioni il Barcellona (che lo avrebbe poi acquistato per 30 milioni più 9 di bonus). A distanza di oltre cinque anni, però, l’inseguimento può dirsi del tutto concluso.