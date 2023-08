Due uscite da Old Trafford per liberare il terreno per Amrabat. E La Liga potrebbe aiutare la Fiorentina

Come riportato da Fabrizio Romano, l'affondo decisivo del Manchester United per Sofyan Amrabat arriverà soltanto dopo le cessioni dei Red Devils. Donny Van de Beek, soprattutto, è in uscita da Old Trafford.

Il regista olandese si è unito allo United nel 2020 dall'Ajax con un accordo di circa 35 milioni di sterline. Tuttavia, il centrocampista ha faticato a lasciare il segno a Old Trafford e ha trascorso la maggior parte della scorsa stagione in disparte a causa di un infortunio al ginocchio. Erik ten Hag ha già ingaggiato Mason Mount quest'estate, il che ha spinto Van de Beek più in basso nella gerarchia.

Il 26enne vuole giocare di più dopo tre anni disastrosi al Theatre of Dreams ed è aperto a trasferirsi ne La Liga. Lo United ha aperto i colloqui con la Real Sociedad per Van de Beek, ma il Daily Mail riferisce che i Red Devils stanno cercando 25 milioni di sterline per lasciarlo andare.

Questo sembrerebbe un prezzo decisamente ambizioso, anche se potrebbe essere stato fissato come mezzo per ottenere una commissione di circa 15-20 milioni di sterline. Ad ogni modo, una volta che Van de Beek e Fred se ne saranno andati, lo United cercherà di presentare un'offerta di circa 25 milioni di sterline per Amrabat.