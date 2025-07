Kean, Mandragora...e pure Dodô. E se tutto va come deve andare la Fiorentina sborserà diversi milioni in più

Lavori in corso in casa Fiorentina anche per il capitolo prolungamenti di contratto.

Kean

Tre i calciatori che rientrano in queste manovre; il più importante di questi è sicuramente Moise Kean che, in caso di accordo, passerà da guadagnare da 2,2 a 4 milioni a stagione (netti).

Mandragora

C'è poi Rolando Mandragora. A breve dovrebbe arrivare l'annunico del suo rinnovo fino al 2029 e relativo ritocco di stipendio portato a 2 milioni annui.

Dodô

Ma aperta resta anche la questione Dodô. I viola stanno provando a convincerlo a rinnovare: in questo modo i suoi emolumenti passerebbero dagli attuali 1,5 a 2,8 milioni a stagione.