Deludentissimo pari per lo United di Amrabat che entra nel finale e viene rimontato dalla penultima della Premier

Continua l'avventura storta di Sofyan Amrabat al Manchester United. Il centrocampista, ancora di proprietà della Fiorentina, è stato impiegato oggi da Erik ten Hag solo nel finale di partita, un'abitudine ormai degli ultimi mesi.

Amrabat non porta bene al Manchester…

Subentrato al minuto 81 al posto dell'ex Inter Christian Eriksen, Amrabat è stato coinvolto nel pareggio del Burnley, che ha strappato un punto ad Old Trafford. I Red Devils erano infatti passati in vantaggio pochi minuti prima dell'ingresso del marocchino, ma all'87' un rigore dell'ex Basilea Amdouni ha consegnato un punto alla squadra penultima in Premier League.