L'ex giocatore dell'Atalanta Carmine Gentile ha parlato a L'Eco di Bergamo della prestazione dei nerazzurri contro la Fiorentina in Coppa Italia, rimanendo però fiducioso su un possibile approdo dei bergamaschi in finale. Queste le sue parole: "Pur essendo rimasto sorpreso dalla prestazione a Firenze, rimango fiducioso. Fortunatamente il passivo in Coppa Italia è minimo, l’Atalanta ha il 65% di possibilità di passare.

A Firenze, la squadra era molto lontana rispetto a quella ammirata a Napoli, non conosco i motivi del turnover ma Ederson è imprescindibile in questo momento e i numerosi errori nella costruzione dal basso hanno dato fiducia alla Fiorentina. Ma resto ottimista: i viola se attaccati vanno in grave difficoltà, spero che crescano la condizione fisica e l’aggressività"