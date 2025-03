Il giornalista e volto de La Zanzara di Radio24 Giuseppe Cruciani ha parlato durante ‘Area Fritta’ durante una diretta YouTube, esprimendo le proprie perplessità in merito alla decisione del Giudice Sportivo di sanzionare la Fiorentina per la coreografia della gara contro la Juventus.

‘Ridicolo multare per un’espressione del genere'

“Non sono d'accordo con la multa comminata dal Giudice Sportivo, non perchè penso che gridare ‘Juve m…a’ sia da fare, ma perchè ci troviamo ogni domenica in ogni partita dinanzi a cori ed espressioni di questo tipo. Non capisco quale sia la differenza tra questo ed un coro come ‘Inter m…a o Torino m…a’. Sono le cose che sentiamo ogni domenica, ci spaventiamo di una scritta e invece sentirlo è diverso? È ridicolo multare”.

‘Coreografia semplice, ma creativa e geniale’

“Ci sono altri cori vergognosi per cui agire. Trovo di un'ipocrisia pazzesca che ci sia tutta questa mobilitazione per una scritta che trovo anche geniale e creativa. Dire ad un'altra squadra m***a è la prima cosa che già da bambino si impara, semplice ma efficace, è qualcosa di naturale. La squadra rivale viene offesa in modo innocuo. Non sarà il massimo dell'eleganza o della raffinatezza, ma accade in ogni stadio".