La Fiorentina è interessata al giovanissimo Mattia Liberali. Il trequartista classe 2007, di proprietà del Milan, si è tolto la soddisfazione dell'esordio assoluto in Serie A nell'ultima gara contro il Genoa. E si ricandida pesantemente a una nuova maglia da titolare a Verona. Ma il mercato bussa alla porta dei rossoneri.

Liberali, Fiorentina interessata ed entourage scontento: che fa il Milan?

L'entourage di Liberali non è contento della gestione del ragazzo da parte del Milan. Ci sono altri club interessati, come la Fiorentina ma anche l'Atalanta, che aspettano nuovi sviluppi. Il contratto del trequartista è in scadenza nel 2026 e gli agenti aspettano la convocazione in sede da parte del club, che però ancora non si è mosso. Il tempo stringe e il mercato di avvicina, in attesa di un colpo da parte di Moncada e Ibrahimovic. Lo riporta Calciomercato.com.