Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina vede doppio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Vediamo come Gila". Sottotitolo: "Arriva il Genoa: Gilardino insidia Palladino nella corsa alla panchina di Italiano. Nuova coppia di terzini: Dodo e Parisi. Trequartista: ballottaggio Barak-Beltran".

Grande spazio per: “Serie A, Europa La Fiorentina vede doppio”. Sottotitolo: "La gara di Conference è quella da non fallire ma i risultati in campionato riaprono le speranze di Italiano e della squadra di risalire la classifica". Di spalla: "Ballottaggio Beltran-Barak Dodo per Kayode le scelte".

Qui leggiamo su Bonaventura: "Le incursioni di Jack accendono la Viola". Occhiello: "La sua permanenza alla Fiorentina è ancora possibile".