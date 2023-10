Corriere dello Sport-Stadio: Il gioiello di Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo per quanto riguarda la Fiorentina, le dichiarazioni di Commisso che ha detto: "Gonzalez è il nostro gioiello". E ancora: "Spero che Nico resti a lungo nella Fiorentina. Bonaventura a costo zero un grande colpo. Qui sono felice: mai pensato di cedere il club. I nostri ricavi sono aumentati in un anno del 48%".

A pagina 19 grande spazio per: “Commisso ”Gonzalez il gioiello della Viola". Sottotitolo: “Il bello deve venire, anche se gli obiettivi si fossero alzati io li tengo per me. Spero che Nico resti a lungo. Italiano un grande”.

Di spalla poi troviamo: “Oggi Brekalo da domani gli altri nazionali ritorno nel club”. In taglio basso infine: “Nzola e il doppio bis con l’Empoli”.