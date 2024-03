Sindaco Pozzallo: "Venerdì attendiamo il carro funebre, sabato i primi funerali nella sua chiesa madre. Ci lascia un cittadino illustre"

"Quella di Joe Barone è una grande perdita. Un cittadino illustre della nostra città, conosciuto da tutti poiché aveva una grande dote umana di stabilire rapporti con tutti. Veniva spesso qui, era legatissimo a Pozzallo, si andava al bar insieme e si parlava insieme. Fece anche affiliare una società calcistica alla Fiorentina". Lo afferma all'AdnKronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

"Per capire lo spessore umano di Joe Barone ricordo ad esempio questo aneddoto: avevamo un amico in comune, un ex calciatore del Messina che morì. Joe, seppur impegnatissimo con la Fiorentina, prese un aereo, venne ai funerali e ripartì immediatamente in aereo senza 'mettersi in mostra', restando un passo indietro". 'Venerdì mattina - comunica il sindaco Ammatuna- attendiamo a Pozzallo il carro funebre. Verrà organizzata una camera ardente a Palazzo di città. Sabato mattina alle 10.30 si terranno i funerali in chiesa madre sempre qui a Pozzallo dove fu battezzato e andava da piccolo. Con un aereo privato sarà poi trasferito negli Stati Uniti domenica mattina dove poi si svolgeranno gli altri funerali".