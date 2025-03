Capparella: "La sconfitta fa parte dello sport, traguardo che per noi rappresenta una crescita. E' un piacere vedere Commisso sugli spalti"

Al termine della Finale del torneo di Viareggio, persa per 1-0 contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina Under 18 Marco Capparella ha commentato la prestazione della sua squadra ai media presenti allo Stadio Dei Pini di Viareggio

Queste le dichiarazioni raccolte da Fiorentinanews.com:

"Quando perdi una finale dopo un bel percorso come il nostro dispiace, perchè arrivi a toccare il trofeo e poi lo perdi. Questa per i miei ragazzi è la terza finale che perdono, c'è tanto dispiacere. Le sconfitte però fanno parte di questo sport, e tante volte ti aiutano a crescere ancora di più.

“Il Genoa è una squadra molto fisica, ma abbiamo sofferto il sintetico”

Ha parlato anche degli avversari: "Il Genoa è una squadra molto fisica, che si chiude dietro ed è brava nelle ripartenza con gente veloce davanti. Li conosco molto bene perchè li ho incontrati anche in campionato. Se abbiamo sofferto lo svantaggio? Non c'entra nulla aver preso gol. L'unica cosa che possiamo aver pagato è il terreno di gioco, che è in erba: noi siamo abituati a giocare sul sintetico e vi posso garantire che cambia molto. Questa piccola difficoltà in più l'hanno subita però anche i nostri avversari".

“E'l'ennesima finale persa dai miei ragazzi, ma rappresenta una crescita importante per il nostro percorso”

Ha parlato anche della valorizzazione dei suoi ragazzi: “La nostra è una crescita importantissima. Una finale che brucia, dispiace molto per il risultato perchè è l'ennesima finale persa. E' una crescita importante per loro perche le sconfitte molte volte ti portano tanta delusione, ma dovendo tornare già mercoledì a giocare in campionato dobbiamo tornare a pensare a quello. I miei ragazzi devono ancora crescere tanto in vista del complicato salto in Primavera, previsto per quest'estate: devono continuare ad allenarsi bene a dare il massimo. La sconfitta fa parte dello sport”.

“Dispiace aver preso gol sull'unico tiro subito nel primo tempo”

Ha anche analizzato alcuni aspetti della partita: “Se potessi tornare indietro credo che non cambierei niente della formazione titolare. A livello di palleggio contro il Sassuolo avevamo fatto molto bene, e lo potevamo fare tranquillamente anche oggi: in alcuni momenti lo abbiamo fatto, ma mancava qualcosa in termine di profondità. Loro avevano gente con piu gamba e per questo abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo preso un solo tiro in porta ovvero quello del gol”.

“Ringrazio Sadotti e Puzzoli, importantissimi per noi”

Qualche parola anche per Edoardo Sadotti, eletto miglior difensore del torneo: “Sadotti mi ha dato una grande mano, cosi come Puzzoli: sono due 2006 che hanno dato un contributo importante. Sono giocatori che stanno in Primavera e non posso far altro che ringraziarli. Ma vorrei ringraziare in generale tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, che hanno dato un contributo importante”.

“Dispiace non aver dato una gioia al nostro presidente”

Ha poi parlato anche del presidente Rocco Commisso, presente sugli spalti dello Stadio dei Pini di Viareggio: “E' un enorme piacere vedere il presidente. L'ho detto anche dopo l'ultima partita: noi viviamo in una famiglia fantastica che non ci fa mancare nulla. Lo si vede ogni giorno, dobbiamo tenerci stretta questa famiglia. E'Un grande dispiacere non aver dato una gioia alla società. Dobbiamo ringraziare il presidente ogni minuto per quello che ci sta dando".