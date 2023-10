La Serbia non rinuncia al suo punto di riferimento: un difensore della Fiorentina convocato in Nazionale

Tempo di convocazioni in Nazionale. Ottime notizie per tanti giocatori della Fiorentina, a cominciare da Bonaventura e Biraghi in Nazionale maggiore, ma anche per Kayode in Under 21 e Amatucci in Under 20.

Si conferma anche Nikola Milenkovic, punto fermo per il commissario tecnico Stojkovic, che lo inserisce nella lista della Nazionale serba per gli impegni contro Ungheria e Montenegro validi per l'accesso agli Europei. Presenti anche gli ex viola Terzic e Vlahovic.

Di seguito, la lista: