Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato durante ‘Fuoriclasse’, trasmissione di Radio Cusano Campus, offrendo alcuni spunti che riguardano da vicinissimo la Fiorentina ed in particolare De Gea e Comuzzo.

‘Super offerta della Juventus a De Gea’

“La Juventus vuole De Gea, posso dare questa indiscrezione. Il portiere della Fiorentina è in scadenza di contratto, c’è una clausola per il rinnovo ma potrebbe essere aggirata dalla super offerta che la Juventus ha già fatto arrivare al manager del portiere spagnolo. Di Gregorio verrebbe messo sul mercato dopo essere arrivato la scorsa stagione per 18 milioni di euro. L’intenzione dei bianconeri è questa”.

‘C’è anche Comuzzo nelle mire della Juventus’

“La Juventus ha in mente poi di fare Comuzzo in difesa cedendo probabilmente Cambiaso all’estero, e di riportare in Italia Tonali, spostando al Newcastle Douglas Luiz. In attacco il sogno è Osimhen, il problema è la valutazione di Vlahovic che ad un anno dalla scadenza non è altissima”.