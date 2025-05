L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L'anno prossimo intanto avrai mezzo stadio in rifacimento, quindi vuoto, esattamente come quest'anno. E poi ripartirai da un allenatore che non piace ai tifosi. Questi sono i presupposti, quindi parti già da una base di scontentezza. Sul piano tattico, sai benissimo che tipo di gioco farai, perché Palladino ormai gioca così, e quindi devi prendere dei singoli adatti a quel gioco e capaci di fare la differenza”.

“Ripartire da Palladino è un rischio”

Poi ha aggiunto: “Ripartire da un allenatore non desiderato è un rischio, perché se parti male rischio di rovinare tutto subito. Mai come quest'anno devi azzeccare gli acquisti e avere fin da subito una squadra forte, completa e competitiva. Quest'anno non c'è più nemmeno la scusa dell'allenatore appena arrivato, Palladino è qui da un anno e la Fiorentina non può permettersi di sbagliare”.