Filo diretto con la Samp per ben due portieri mentre l'Atalanta può convincersi a cedere Musso: il lungo casting per la porta viola

Proseguono le riflessioni per il futuro della porta viola, sostenute ora anche da un nuovo preparatore dei portieri come Marco Savorani. Al netto di Terracciano e dei giovani Vannucchi e Martinelli, la Fiorentina ha bisogno di un altro elemento di livello, magari un titolare. La Nazione parla quindi dei fitti confronti con la Sampdoria, di cui interessano ben due portieri: su tutti Falcone, per il quale l'idea è il prestito con diritto di riscatto, con Audero in seconda fila.

C'è però anche la suggestione Musso, che l'Atalanta ora è un po' più disponibile a cedere: serve però un'offerta in doppia cifra per convincere i bergamaschi.