Come sta Gosens? Purtroppo non 'solo una botta al ginocchio': il tedesco potrebbe perdersi qualche partita più del previsto

Doveva riaggregarsi al gruppo martedì scorso e invece la settimana per Robin Gosens è trascorsa in modo diverso dal previsto, da una parte e non con i compagni, per recuperare dalla famosa ‘botta al ginocchio’ subita alla vigilia di Fiorentina-Atalanta. L'aveva definita così Palladino, lasciando intendere un recupero rapido. E invece i tempi per il tedesco potrebbero allungarsi un po': all'orizzonte c'è il Celje, quindi il Parma e poi di nuovo gli sloveni mentre a Pasquetta la Fiorentina sarà di scena a Cagliari.

Tutti sanno quanto sia determinante dentro e fuori dal campo Gosens e quanto sia importante tutelarlo. Ad oggi però di certezze sul suo recupero non ce ne sono ma il tema è che da San Siro ieri, non filtrava tutto questo grande ottimismo per un rientro nell'immediato.