Il giornalista del Tirreno Giuseppe Boi ‘boccia’ la trattativa tra la Fiorentina e il Cagliari per Nadir Zortea: secondo lui, non ci sono gli estremi economici necessari.

Nello specifico, il giornalista riporta che “conti alla mano, è improbabile per la Fiorentina spuntarla a 8 milioni” per il 26enne del Cagliari, in quanto, “visto il valore a bilancio di 3.8mln, al Cagliari andrebbe una plusvalenza di 4.2, insufficiente per un sostituto”. Ad ogni modo, la Fiorentina non avrà oppositori nella corsa all'esterno, in quanto, sempre secondo Boi: “Per ora alla porta del Cagliari per Zortea c'è solo la Fiorentina, che cerca di prenderlo al prezzo più basso”.