Karnicnik: "Fiorentina ti rispettiamo, ma non abbiamo paura di te. Non vedo l'ora di giocare a Firenze"

Uno dei giocatori più rappresentativi del Celje, avversario della Fiorentina in Conference League, è il capitano e nazionale sloveno, Zan Karnicnik.

“Vogliamo imporre il nostro gioco”

“Ci stiamo preparando come abbiamo sempre fatto - ha detto a La Nazione il difensore gialloblu - cercando di fare un'analisi per trovare i punti deboli della Fiorentina. Vogliamo imporre il nostro gioco, in Europa lo abbiamo già fatto. Lo stadio sarà esaurito per la prima volta dopo molto tempo e questo già la dice lunga sull'attesa per questa partita. Avere così tanti tifosi per noi calciatori è incredibile. Il clima sarà favorevole, anche se la Fiorentina è abituata a giocare in trasferta in Europa”.

“Rispettiamo la Fiorentina ma non abbiamo paura”

Sulla squadra viola: “La rispettiamo ma non abbiamo paura. Loro hanno giocatori forti e con esperienza, noi faremo del nostro meglio come nel corso della competizione. Se potessi gli toglierei Moise Kean”.

“Non vedo l'ora di giocare a Firenze”

Sul ritorno al Franchi: “Grande esperienza. Non ho mai giocato in Italia e non vedo l'ora di farlo a Firenze”.