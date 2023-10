La Nazione: Obiettivo Champions

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo de La Nazione di Firenze, troviamo in basso: “Champions, calcoli e sfide. Sogno possibile”. L'approfondimento a pagina 4: “Obiettivo Champions: Firenze c'è. Cautela e sogni, la corsa è iniziata. E con la Juve sarà scontro diretto". A pagina 5, invece: “Quanti viola in Nazionale. Jack, la storia più bella”. Nel trafiletto a destra, un approfondimento sulla Femminile.

Le pagine 2 e 3 sono dedicate al successo della Nazionale di ieri sera contro Malta, con protagonista il centrocampista viola Bonaventura.