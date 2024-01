Per Kouame non è ancora tempo di tornare a Firenze: la sua Costa d'Avorio vola agli ottavi della Coppa d'Africa

Per la Fiorentina non è ancora il momento di riabbracciare Christian Kouame. L'attaccante continuerà infatti il suo percorso in Coppa d'Africa, essendo la Costa d'Avorio passata agli ottavi come una delle migliori terze grazie al successo del Marocco sullo Zambia.

Ziyech salva Kouame

Amrabat non ci ha messo direttamente lo zampino, ma l'1-0 firmato Ziyech del Marocco sullo Zambia ha letteralmente salvato la Costa d'Avorio. Un percorso disastroso quello della Nazionale padrona di casa, che ha vinto all'esordio con la Guinea-Bissau ma poi ha perso con la Nigeria e soprattutto è stata asfaltata dalla Guinea Equatoriale.

Il programma dell'attaccante viola

Ad ogni modo, pur in extremis, la Costa d'Avorio si è qualificata agli ottavi dove affronterà il Senegal lunedì 29 gennaio alle 21. Kouame non sarà dunque a disposizione di Italiano per la gara con l'Inter, e il suo ritorno a Firenze dipenderà ovviamente da quanto andrà avanti la Costa d'Avorio nella fase a eliminazione diretta.