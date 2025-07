C’è un nuovo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina: si tratta di Franck Kessie. L’ivoriano ex Milan è attualmente all’Al-Ahli, club dove guadagna un consistente stipendio. La società viola sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione, visti i costi alti; sarà un periodo di valutazione. L’alternativa è Simon Sohm del Parma, che però continua a tenere alto il proprio prezzo. E lo svizzero non è considerato una priorità, ma non è detto che uno dei due escluda l’altro.

Oggi è arrivato un addio ufficiale: dopo sei stagioni in maglia viola, Pietro Terracciano firma con il Milan. Per lui un contratto biennale, sarà la riserva di Maignan. Oggi è stata confermata anche un’altra cessione, ma in prestito: Lorenzo Lucchesi si accasa al Monza (dove peraltro c’è l’ex viola Burdisso), in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

All’interno della società della Fiorentina, si è aggiunta una nuova figura. Arriva dentro al club Moreno Zebi, ex direttore sportivo tra le altre di Novara e Cesena, che si occuperà dell’area scouting al fianco di Roberto Goretti, che lo conosce bene.