La notte di Oliver: obiettivo primo clean sheet con la maglia della Fiorentina

A scanso di cambi dell'ultim'ora, Terracciano non dovrebbe coprire i pali della Fiorentina questa sera. Contro il Cukaricki ci sarà Oliver Christensen, estremo difensore danese arrivato qualche mese fa direttamente dalla capitale della Germania. L'ex Hertha Berlino torna dopo un piccolo stop che l'aveva tenuto ai box dall'ultima gara di Conference, quando si era fermato nel riscaldamento.

La sosta per le nazionali gli è servita per rimettersi in careggiata e farsi trovare pronto all'appuntamento di stasera. Tenere la porta inviolata sarà il suo unico pensiero, anche perché si tratta del miglior modo per aiutare i suoi compagni ad arrivare ai tre punti. Con un attacco che fatica a segnare, infatti, i clean sheet costituiscono un'arma fondamentale per arrivare alla vittoria.

Da quando è a Firenze, ancora non ne sono arrivati, anzi. I due gol subiti dal Lecce in casa e la batosta di San Siro non sono stati il suo miglior biglietto da visita, ma è ancora troppo presto per dare giudizi definitivi. Questa sera, davanti al suo pubblico, un'altra possibilità: chiudere la saracinesca ai serbi e consegnare ai compagni la chance di segnare… senza pensare troppo a difendere.