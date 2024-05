De Laurentiis non vuole badare a spese per Conte: pronto un triennale ricchissimo. E così Italiano...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole davvero svenarsi pur di ricomporre un Napoli vincente e non lesina sui costi.

Conte toglie un pensiero ad Italiano

Sembra essere infatti sempre più vicino l'accordo con Antonio Conte, che potrebbe ottenere un triennale da 6,5 milioni di euro di ingaggio, più bonus. In questo modo, una possibile, e gradita, destinazione verrebbe meno per Vincenzo Italiano, che resta comunque sul taccuino del Bologna per sostituire Thiago Motta, prossimo sposo della Juventus.

E la Fiorentina?

Prima di ogni discorso ufficiale, i Viola devono pensare alla finale di Atene, che potrebbe cambiare l'intera stagione. Ad ogni modo, i nomi per la panchina gigliata sono sempre gli stessi: Palladino in pole, con Aquilani più arretrato e quel Sarri che stuzzica la piazza.