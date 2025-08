Il giornalista e tifoso viola Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno, analizzando alcuni temi della stretta attualità della Fiorentina.

‘La Fiorentina deve prendere un altro attaccante’

“15 milioni per Beltran sarebbero tanti, in un mercato in cui le uscite finora sono state limitate, anche se vanno considerati i soldi di Kayode. Ci sono poi i soldi di Ghilardi e Fruk. Beltran però non è una palla al piede, in Italia fa fatica, la crescita non c’è stata ma non gli si può contestare l’impegno. La sua permanenza rischia però di frenare l’arrivo di un vice Kean, con Dzeko che va considerato a tutti gli effetti un titolare. Il bosniaco però non credo possa giocarle tutte, non è più un ragazzino. Un altro attaccante la Fiorentina lo deve prendere e sta lavorando per quello, ma prima devono arrivare delle uscite”.

'La Fiorentina ha dubbi sul rinnovo di Mandragora perchè…"

“Nicolussi Caviglia è un giocatore di prospettiva che a Venezia è cresciuto, ma oggi non me la sento di dire che sia migliore di Cataldi. Si fa fatica invece a trovare un giocatore migliore del Mandragora migliore di quello visto negli ultimi mesi alla Fiorentina. Il centrocampista è andato oltre i propri limiti, capisco che la Fiorentina abbia dubbi sul dare 2 milioni ad un calciatore che non sarebbe un titolare fisso. Complicato trovare un accordo in questo momento, anche se va capito cosa abbia in mano come alternativa il calciatore”.