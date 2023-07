Sfuma un'opzione per la difesa della Fiorentina: Ampadu lascia il Chelsea ma rimane in Inghilterra

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Phil Hay, Ethan Ampadu sarà un nuovo giocatore del Leeds United. L'ex difensore dello Spezia, tornato al Chelsea dopo il prestito in Italia, rimane dunque in Inghilterra dove nella prossima stagione giocherà in Championship, seconda serie inglese.

Per lui si era parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per rimpiazzare il partente Igor. Un'opzione che però è destinata a sfumare. Affare da oltre 8 milioni più bonus.