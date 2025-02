Squalificato Palladino, a Dazn si è espresso così Stefano Citterio, il suo vice:

"E' stato un approccio fantastico dei ragazzi, volevamo partire forte e portare l'entusiasmo che ci ha dato la vittoria di domenica scorsa sul campo. Sono stati bravi i ragazzi a farlo, abbiamo meritato il doppio vantaggio in quel momento in cui eravamo in pieno comando. Si sono superati i ragazzi.

Schema studiato sulla punizione? Noi proviamo spesso delle situazioni su calcio piazzato, sono stati bravi Mandragora e Kean ad aggiustarsi nel modo giusto.

Il calo? Dobbiamo migliorare qualcosa da quel punto di vista, possiamo gestire meglio la palla. Loro sono stati bravi a sfruttare una loro dote come i calci piazzati. Altre grosse occasioni non ne hanno avute, è vero che noi dobbiamo gestire meglio la palla nel secondo tempo. C'è da sottolineare l'atteggiamento nel secondo tempo, trascinata dal nostro pubblico.

Comuzzo fuori dal mercato? Del mercato se ne occupa la società, insieme al mister, sapranno loro cosa è meglio per noi. Pietro è entrato bene in campo nonostante le voci che girano su di lui. E' stato d'esempio per come ha affrontato la partita quando è stato chiamato in causa".