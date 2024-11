Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno esprimendosi in merito all’attualità di casa Fiorentina.

‘La squadra ha fatto capire a Palladino che non si trovava con la difesa a tre’

“Palladino ha saputo ascoltare i propri calciatori, che con la difesa a 3 proprio non si trovavano e l’hanno detto al tecnico viola, che con umiltà e intelligenza ha cambiato le carte in tavola. Non è un caso che la svolta sia arrivata con la Lazio. La Fiorentina da quel momento ha mostrato un altro piglio e un altro equilibrio”.

‘Gudmundsson il vero fuoriclasse viola, Beltran però…’

“Tutto questo sta avvenendo praticamente senza Gudmundsson, che non c’è quasi mai stato, per me l’ex Genoa è il vero fuoriclasse viola. Finora abbiamo visto l’islandese forse al 60%, è un calciatore che mette in difficoltà le difese avversarie perchè le porta in giro per tutto il campo. La Fiorentina può crescere, Adli può migliorare sul piano della condizione fisica. Beltran ha ritrovato un po’ di se stesso e non sta facendo rimpiangere Gudmundsson”.