Vincenzo, ma vale davvero la pena dare credito a certi tifosi?

Si è sentito bene e, in ogni caso, il labiale parla chiaro. Al triplice fischio di Fiorentina-Rapid Vienna le telecamere vanno subito su Vincenzo Italiano, ma invece che a festeggiare per il passaggio del turno lo trovano a… dirne quattro, mettiamola così, a un tifoso in parterre di tribuna. Uno sfogo, quello del tecnico viola, dovuto al fatto che suddetto tifoso avrebbe passato l’intera partita a criticarlo, come confermato anche dal presidente Rocco Commisso.



Il presupposto, doveroso, è che andare allo stadio per martellare continuamente il proprio allenatore a distanza di pochi metri è una pratica quantomeno discutibile. La critica fa parte del calcio, ma ci sono tanti modi migliori di esporla. Di contro la reazione di Italiano non è stata un bel vedere, anche se comprendiamo la tensione del momento e che non sia facile ignorare completamente ciò che arriva dalle tribune.

Non una critica dunque, bensì un consiglio per il tecnico della Fiorentina: vale davvero la pena dare tanto credito a certi personaggi, anziché godersi un bel momento come la vittoria di ieri sera?