Corsi: "Nessuna lite con Lotito per Fazzini, il giocatore però per il momento resta ad Empoli”

Questo pomeriggio il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, in una breve intervista a Tuttomercatoweb.com, ha potuto fare il punto sul futuro del centrocampista azzurro Jacopo Fazzini, seguito dalla Fiorentina ma nei giorni scorsi accostato alla Lazio di Claudio Lotito. Questo un estratto delle sue parole:

"Negli ultimi giorni si è parlato molto di questo e del suo possibile trasferimento. Ci sono state delle proposte ma al momento nessuna, per motivi diversi, si è concretizzata. Il ragazzo, vista la situazione, non ha preso parte alla trasferta di Venezia, ora si sta allenando regolarmente".

"Nessuna discussione con Lotito, siamo orgogliosi che un nostro giocatore interessi a molti club"

Ha poi commentato le voci su un possibile discussione con il presidente della Lazio Claudio Lotito: ”Nessuno scontro ci mancherebbe ma normali trattative di mercato. Rientra nel gioco della parti in cui le rispettive società portano avanti i loro interessi e si fa di tutto affinché questi possano conciliare e trovare la soluzione migliore per noi e per il ragazzo. Se un nostro calciatore interessa a squadre così importanti per noi è motivo di orgoglio, lavoriamo affinché i nostri talenti possono fare il loro percorso e arrivare nei grandi club".